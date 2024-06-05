12 стран ЕС призвали начать переговоры о вступлении в блок Украины и Молдовы до конца июня
12 стран – членов Евросоюза обратились к бельгийскому председательству в Совете ЕС с призывом начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок, просят это сделать до конца июня. Об этом заявил министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак, передает портал Tvoříme Evropu.
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Дворжак инициировал соответствующее обращение от своего государства в Совет ЕС — в частности, к министру иностранных дел Бельгии Хадже Лабиб.
Предложение чешского чиновника поддержали еще 11 европейских стран: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.
Дворжак заявил, что Совет ЕС должен принять переговорные рамки для Украины и Молдовы не позднее июня, и это решение должно быть принято единогласно, чтобы разрешить созыв межправительственных конференций с обеими странами.
"Я считаю, что сейчас правильное время для того, чтобы двигаться вперед и делать конкретные шаги в процессе вступления Украины и Молдовы в ЕС", – сказал он.
По его словам, этот шаг может придать новую энергию усилиям Украины и Молдовы по внедрению необходимых реформ.
- 2 мая президент Латвии Ринкевичс сказал, что процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС будет чрезвычайно сложным, но реально его начать уже в июне.
- 29 мая Politico писало, что в ЕС хотят начать переговоры о вступлении в блок до начала председательства Венгрии, то есть до 1 июля.
- 30 мая в немецком правительстве заявили, что Украина выполнила все требования по реформам, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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