У Євросоюзі сподіваються домовитися з Орбаном, щоб не блокував переговори про вступ України

"Ми завжди доходили до узгодженого рішення", – заявила Кая Каллас, глава євродипломатії

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

У Євросоюзі сподіваються знайти спільну мову з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування старту офіційних переговорів між Україною та ЄС щодо інтеграції. Про це у Брюсселі повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.

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Відповідаючи на запитання про можливі перешкоди з боку Орбана для початку переговорів з Україною, Каллас наголосила, що, попри складнощі, ЄС завжди знаходив компромісні рішення.

"У нас 27 держав-членів, і кожне рішення є викликом. Я не маю ілюзій, що надалі буде легше. Проте ми завжди доходили до узгодженого рішення", – зазначила вона.