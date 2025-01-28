У Євросоюзі сподіваються домовитися з Орбаном, щоб не блокував переговори про вступ України
У Євросоюзі сподіваються знайти спільну мову з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування старту офіційних переговорів між Україною та ЄС щодо інтеграції. Про це у Брюсселі повідомила глава євродипломатії Кая Каллас.
Відповідаючи на запитання про можливі перешкоди з боку Орбана для початку переговорів з Україною, Каллас наголосила, що, попри складнощі, ЄС завжди знаходив компромісні рішення.
"У нас 27 держав-членів, і кожне рішення є викликом. Я не маю ілюзій, що надалі буде легше. Проте ми завжди доходили до узгодженого рішення", – зазначила вона.
- 7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.
- 22 червня Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС. Очолила делегацію Стефанішина, також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.
- 25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС.