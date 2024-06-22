Зеленський визначився із делегацією для переговорів про вступ до ЄС: хто у складі

Очолить делегацію Стефанішина. Також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Визначено делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вступ до блоку. Президент Володимир Зеленський підписав указ про склад відповідної делегації.

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Очільницею делегації та головним переговірником буде Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також до складу делегації увійдуть глава Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко (за згодою), заступники міністрів економіки, фінансів, аграрної політики та продовольства, енергетики, розвитку громад, територій та інфраструктури, цифрової трансформації тощо.

Повний список учасників делегації:

При цьому глава делегації Стефанішина може вносити зміни до складу, розподіляти обов'язки між членами, залучати до участі працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

Згодом Рада Євросоюзу визначила переговорні рамки для України та Молдови: 25 червня розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам про вступ.

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