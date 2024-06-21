Переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу розпочнуться 25 червня

Прапор Євросоюзу (Фото: ЕРА)

Рада Євросоюзу визначила переговорні рамки для України та Молдови: 25 червня розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам про вступ цих країн. Про це у Х повідомили на сторінці бельгійського головування у Раді ЄС.

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"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, зокрема переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі", – йдеться у повідомленні.

Міжурядова конференція щодо України відбудеться о 16:30 за київським часом, стосовно Молдови – о 19:00.

На початку червня Європейська комісія офіційно рекомендувала Раді ЄС почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

2 травня 2024 року президент Латвії Рінкевичс сказав, що процес переговорів про вступ України та Молдови до ЄС буде надзвичайно складним, але його реально розпочати вже в червні.

29 травня Politico писало, що в ЄС хочуть розпочати переговори про вступ до блоку до початку головування Угорщини, тобто до 1 липня.

30 травня в німецькому уряді заявили, що Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

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