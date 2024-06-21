Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня

Межправительственная конференция по Украине состоится 25 июня, в 16:30 по киевскому времени

Флаг Евросоюза (Фото: ЕРА)

Совет Евросоюза определил переговорные рамки Украины и Молдовы: 25 июня начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении этих стран. Об этом сообщили на странице бельгийского председательства в Совете ЕС.

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"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", – говорится в сообщении.

Межправительственная конференция по Украине состоится в 16:30 по киевскому времени, относительно Молдовы – в 19:00.

В начале июня Европейская комиссия официально рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце — до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

2 мая 2024 года президент Латвии Ринкевичс сказал, что процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС будет чрезвычайно сложным, но его реально начать уже в июне.

29 мая Politico писало, что в ЕС хотят начать переговоры о вступлении в блок до начала председательства Венгрии, то есть до 1 июля.

30 мая в немецком правительстве заявили, что Украина выполнила все требования по реформам, необходимым для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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