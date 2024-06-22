Зеленский определился с делегацией для переговоров о вступлении в ЕС: кто в составе
Определена делегация Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении соглашения о вступлении в блок. Президент Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Главой делегации и главным переговорщиком будет Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Также в состав делегации войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко (по согласию), заместители министров экономики, финансов, аграрной политики и продовольствия, энергетики, развития общин, территорий и инфраструктуры, цифровой трансформации.
Полный список участников делегации:
При этом глава делегации Стефанишина может вносить изменения в состав, распределять обязанности между членами, привлекать к участию работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, советников, экспертов, технических работников.
- 7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.
- Впоследствии Совет Евросоюза определил переговорные рамки для Украины и Молдовы: 25 июня начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении.
Читайте также: Венгрия назвала приоритеты своего председательства в Евросоюзе. О войне в Украине – ни слова