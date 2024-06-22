Зеленский определился с делегацией для переговоров о вступлении в ЕС: кто в составе

Возглавит делегацию Стефанишина. Также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Определена делегация Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом о заключении соглашения о вступлении в блок. Президент Владимир Зеленский подписал указ о составе делегации.

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Главой делегации и главным переговорщиком будет Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также в состав делегации войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко (по согласию), заместители министров экономики, финансов, аграрной политики и продовольствия, энергетики, развития общин, территорий и инфраструктуры, цифровой трансформации.

Полный список участников делегации:

При этом глава делегации Стефанишина может вносить изменения в состав, распределять обязанности между членами, привлекать к участию работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, советников, экспертов, технических работников.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

Впоследствии Совет Евросоюза определил переговорные рамки для Украины и Молдовы: 25 июня начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении.

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