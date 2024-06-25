Україна офіційно почала переговори про вступ до Євросоюзу

Між підписанням заявки та початком перемовин – тисячі зустрічей і дзвінків, ухвалення Україною необхідних законів та виконання умов, заявив Зеленський

Прапори ЄС та України (Фото: EPA)

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського Союзу. Вони почалися на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі, на якій по відеозв’язку виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Очільник уряду нагадав, що понад два роки тому президент Володимир Зеленський підписав заявку України на вступ до ЄС. Потім Європейська рада надала Україні статус кандидата.

"Сьогодні починається новий етап у відносинах між Україною та ЄС. На шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи. Ми до неї готові", – наголосив він.

За словами Шмигаля, тисячі українців віддали свої життя за незалежну та європейську Україну. Завдяки їм вступ України до ЄС можливий.

"Дякую кожному, хто доклав зусиль, хто захищав, хто робив усе, щоб мрія ставала реальністю. Разом ми впораємося з усіма викликами. Разом переможемо, відбудуємо Україну і зробимо Європу сильнішою та згуртованішою – від Лісабона до Луганська", – сказав прем’єр.

На початок перемовин про вступ України до ЄС відреагував глава держави. Він зазначив, що коли на п’ятий день повномасштабної війни була підписана заявка на вступ, "багато хто казав, що це не більше ніж мрія".

"Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були", – наголосив він.

Глава держави нагадав, що між підписанням заявки та початком перемовин – тисячі зустрічей і дзвінків, ухвалення Україною необхідних законів та виконання всіх умов.

"А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну та всю Європу і яка доводить, що всі українці разом, усі європейці разом здатні реалізовувати навіть найбільші мрії – здатні перемагати", – резюмував Зеленський.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, кожна держава, яка стала членом ЄС, пройшла цей шлях.

"Ми приймали, приймаємо та будемо приймати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололася від європейського дому", – сказав він.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

22 червня Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС. Очолила делегацію Стефанішина, також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

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