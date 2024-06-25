Фон дер Ляєн привітала Україну та Молдову з початком переговорів про вступ до Євросоюзу

"Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Євросоюз 25 червня розпочав переговори про вступ України та Молдови до блоку. Про це у відеозверненні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Вітаємо Молдову й Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже гарна новина для народів України, Молдови та всього Євросоюзу. Майбутній шлях буде важким, але сповненим можливостей", – заявила вона.

Фон дер Ляєн додала, що народи України та Молдови продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Євросоюзу.

"Обидві країни почали масштабні реформи, однак Україну та Молдову досі чекає суворий і вимогливий шлях", – заявила посадовиця.

Підсумувавши, вона побажала Києву та Кишиневу вдалих переговорів про вступ.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

Сьогодні, 25 червня, розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам про вступ до ЄС Україні та Молдові.

Читайте також: Угорщина не блокуватиме переговори про вступ України до Євросоюзу