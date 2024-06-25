Угорщина не блокуватиме переговори про вступ України до Євросоюзу
Угорщина не підтримує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, але обіцяє не перешкоджати цьому рішенню. Про це в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke заявив голова угорського уряду Віктор Орбан.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", – сказав він.
Угорський прем'єр назвав рішення про початок переговорів для України "політично вмотивованим процесом".
Орбан наголосив, що це не про "так" чи "ні" членству України у ЄС, але слід спочатку вивчити, "якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".
12 червня після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Орбан пообіцяв не брати участь у будь-яких рішеннях Альянсу щодо України. Він також зобов'язується не блокувати ці рішення.
- 7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.
- Згодом Рада Євросоюзу визначила переговорні рамки для України та Молдови: 25 червня розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам про вступ.
Читайте також: Зеленський визначився із делегацією для переговорів про вступ до ЄС: хто у складі