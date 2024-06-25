Евросоюз официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы

"Предстоящий путь будет трудным, но полным возможностей", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок. Об этом в видеообращении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народов Украины, Молдовы и всего Евросоюза. Предстоящий путь будет трудным, но полным возможностей", – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что народы Украины и Молдовы продемонстрировали "непоколебимую преданность" присоединению к Евросоюзу.

"Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет суровый и требовательный путь", – заявила чиновница.

Подытожив, она пожелала Киеву и Кишиневу удачных переговоров о вступлении.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

Сегодня, 25 июня, начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении в ЕС Украине и Молдове.

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