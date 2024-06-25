Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз

Между подписанием заявки и началом переговоров – тысячи встреч и звонков, принятие Украиной необходимых законов и выполнение условий, заявил Зеленский

Флаги ЕС и Украины (Фото: EPA)

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Они начались на Первой межправительственной конференции в Люксембурге, на которой по видеосвязи выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства напомнил, что более двух лет назад президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Затем Европейский совет предоставил Украине статус кандидата.

"Сегодня начинается новый этап в отношениях между Украиной и ЕС. На пути к вступлению нас ждет еще очень много работы. Мы к ней готовы", — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, тысячи украинцев отдали свою жизнь за независимую и европейскую Украину. Благодаря им вступление Украины в ЕС возможно.

"Благодарю каждого, кто приложил усилия, кто защищал, кто делал все, чтобы мечта становилась реальностью. Вместе мы справимся со всеми вызовами. Вместе победим, отстроим Украину и сделаем Европу более сильной и сплоченной – от Лиссабона до Луганска", — сказал премьер.

На начало переговоров о вступлении Украины в ЕС отреагировал глава государства. Он отметил, что когда на пятый день полномасштабной войны была подписана заявка на вступление, "многие говорили, что это не более чем мечта".

"Но мы реализовали эту мечту. Мы выбили это, убедили, сняли каждое из сомнений, которые были", — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что между подписанием заявки и началом переговоров – тысячи встреч и звонков, принятие Украиной необходимых законов и выполнение всех условий.

"А самое главное – это решимость наших людей, нашего народа. Решимость, которая сработала, которая не подвела Украину и всю Европу и которая доказывает, что все украинцы вместе, все европейцы вместе способны реализовывать даже самые большие мечты – способны побеждать", — резюмировал Зеленский.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что каждое государство, которое стало членом ЕС, — прошло этот путь.

"Мы принимали, принимаем и будем принимать все необходимые законы, чтобы Украина уже никогда не откололась от европейского дома", – сказал он.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

22 июня Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.

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