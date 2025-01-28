ЕС может ускорить евроинтеграцию Украины в 2025 году

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Евросоюз планирует ускорить членство Украины в блоке в 2025 году. В первом полугодии хотят открыть два переговорных "кластера", сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас на встрече со шведским министром по делам Европы Джессикой Розенкранц и вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной, передает Politico.

"ЕС необходимо развивать дальше и принимать новых членов. Нам также нужно усилить давление на Россию, чтобы остановить эту войну", – добавила Каллас.

Отмечается, что первый кластер переговоров все еще не был открыт. Всего процесс евроинтеграции включает шесть кластеров, которые подразделяются в общей сложности на 35 глав.

"С технической точки зрения, мы можем быть готовы открыть два кластера для Украины в первой половине года", – заявила журналистам еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что дальнейший прогресс будет зависеть от согласия стран-членов ЕС и без этого евроинтеграция будет невозможной.

7 июня 2024 года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

27 января Каллас заявила, что в ЕС надеются договориться с Орбаном, чтобы не блокировал переговоры о вступлении Украины.