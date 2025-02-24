Науседа предложил назначить дату вступления Украины в ЕС 1 января 2030 года
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил назначить дату вступления Украины в Евросоюз 1 января 2030 года. Об этом он сказал на пленарном заседании "Поддерживай Украину" 24 февраля.
"Позвольте нам ускорить вступление Украины в Евросоюз. Я предлагаю дату 1 января 2030 года и открытие первого кластера переговоров можно начать уже на протяжении нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неизбежным", – сказал он.
Вместе с тем Науседа подчеркнул, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. И членство в НАТО, по его мнению, это самый лучший, наиболее эффективный, долгосрочный и самый дешевый вариант, который должен "оставаться на столе".
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