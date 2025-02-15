Угорщина блокує початок першого етапу переговорів про вступ України у ЄС – RMF24

Прапори Євросоюзу та України (Фото: Depositphotos)

Угорщина 14 лютого заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу, що стосується верховенства права і має назву "Основи". Про це повідомляє польське видання RMF24.

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Польща, яка головує в Раді ЄС, підготувала лист з умовами для відкриття кластера "Основи" у перемовинах щодо вступу України до ЄС. У документі зазначено, що Україна повинна розробити дві дорожні карти: одну для реформ у сфері верховенства права, іншу – для реформ державного управління.

За даними журналістів, Угорщина єдина виступила проти ухвалення цього листа, наполягаючи на тому, щоб Україна також представила план захисту національних меншин.

Через це відкриття першого кластера перемовин у квітні може опинитися під загрозою, адже перед цим потрібно ухвалити ще два процедурні рішення, які теж можуть бути заблоковані, додає RMF24.

ДОВІДКА Угорщина часто порушує питання захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Будапешт критикує українське законодавство про освіту та мову, стверджуючи, що воно обмежує права національних меншин на навчання рідною мовою. Угорщина часто порушує питання захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Будапешт критикує українське законодавство про освіту та мову, стверджуючи, що воно обмежує права національних меншин на навчання рідною мовою.

7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.

27 січня 2025 року верховна дипломатка Євросоюзу Каллас заявила, що у ЄС сподіваються домовитися з Орбаном, щоб не блокував переговори про вступ України.