Угорщина блокує початок першого етапу переговорів про вступ України у ЄС – RMF24
Угорщина 14 лютого заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу, що стосується верховенства права і має назву "Основи". Про це повідомляє польське видання RMF24.
Польща, яка головує в Раді ЄС, підготувала лист з умовами для відкриття кластера "Основи" у перемовинах щодо вступу України до ЄС. У документі зазначено, що Україна повинна розробити дві дорожні карти: одну для реформ у сфері верховенства права, іншу – для реформ державного управління.
За даними журналістів, Угорщина єдина виступила проти ухвалення цього листа, наполягаючи на тому, щоб Україна також представила план захисту національних меншин.
Через це відкриття першого кластера перемовин у квітні може опинитися під загрозою, адже перед цим потрібно ухвалити ще два процедурні рішення, які теж можуть бути заблоковані, додає RMF24.
- 7 червня 2024 року Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.
- 25 червня офіційно стартували переговори щодо вступу України до ЄС.
- 27 січня 2025 року верховна дипломатка Євросоюзу Каллас заявила, що у ЄС сподіваються домовитися з Орбаном, щоб не блокував переговори про вступ України.