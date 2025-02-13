Орбан розкритикував заяву про участь Європи в переговорах щодо України

Він назвав позицію Європейського Союзу "морально та політично неприйнятною"

Віктор Орбан (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці в Х розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни.

"Ця заява є сумним свідченням поганого лідерства Брюсселя. Поки президент Трамп і президент Путін домовляються про мир, офіційні особи ЄС роблять марні заяви. Ви не можете просити місце за столом переговорів", – написав Орбан.

На думку угорського прем'єра, Європа має "заслужити" місце за столом переговорів через "силу, хороше лідерство та розумну дипломатію".

"Позиція Брюсселя – підтримувати вбивства стільки, скільки це буде потрібно – є морально та політично неприйнятною", – підсумував Орбан.

Таким чином він прокоментував публікацію верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, де вона назвала незалежність і територіальну цілісність України безумовними.

Також вона написала про пріоритетне для Європейського Союзу зміцнення України, забезпечення надійних гарантій безпеки, прагнення Європи відігравати центральну роль у будь-яких переговорах та навела текст Паризької заяви міністрів закордонних справ.