Орбан розкритикував відмову України від транзиту газу з РФ та пообіцяв "заходи протидії"

Віктор Орбан та Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив припинення транзиту російського газу через Україну та назвав таке рішення "неприйнятним". Про це він сказав на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у Братиславі, передає Index.

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За словами Орбана, рішення України ставить під загрозу не лише Словаччину, а й Угорщину.

"Київ більше не сидить у сідлі настільки твердо, що може собі це дозволити. Якщо вони залишаться агресивними та ворожими, вони програють. Зрештою вони нас роздратують і ми вживемо заходів протидії", – заявив угорський міністр.

За словами Орбана, те, як Україна намагається формувати відносини із країнами Центральної Європи – "неприйнятно".

Також він торкнувся питання членства України в НАТО і заявив, що це питання не стоятиме на порядку денному, оскільки одноголосної підтримки у нього "ніколи не буде". На думку Орбана, членство України в НАТО означає "негайну, пряму та тотальну" війну з Росією, а Угорщина цього не хоче.