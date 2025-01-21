Орбан розкритикував відмову України від транзиту газу з РФ та пообіцяв "заходи протидії"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив припинення транзиту російського газу через Україну та назвав таке рішення "неприйнятним". Про це він сказав на зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у Братиславі, передає Index.
За словами Орбана, рішення України ставить під загрозу не лише Словаччину, а й Угорщину.
"Київ більше не сидить у сідлі настільки твердо, що може собі це дозволити. Якщо вони залишаться агресивними та ворожими, вони програють. Зрештою вони нас роздратують і ми вживемо заходів протидії", – заявив угорський міністр.
За словами Орбана, те, як Україна намагається формувати відносини із країнами Центральної Європи – "неприйнятно".
Також він торкнувся питання членства України в НАТО і заявив, що це питання не стоятиме на порядку денному, оскільки одноголосної підтримки у нього "ніколи не буде". На думку Орбана, членство України в НАТО означає "негайну, пряму та тотальну" війну з Росією, а Угорщина цього не хоче.
- 2 січня Фіцо почав загрожувати, що Словаччина скоротить підтримку українців у країні після припинення транзиту газу. 12 січня він заявив, що накладе вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників.
- 16 січня Фіцо заявив, що планує зустрітися із Зеленським, шукають відповідну дату.
- 20 січня психіатри Словаччини просять відставки прем'єра Фіцо. Він у відповідь звинуватив лікарів у зловживанні своїм становищем.