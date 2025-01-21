Орбан раскритиковал отказ Украины от транзита газа из РФ и пообещал "меры противодействия"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил прекращение транзита российского газа через Украину и назвал такое решение "неприемлемым". Об этом он сказал на встрече со словацким премьером Робертом Фицо в Братиславе, передает Index.
По словам Орбана, решение Украины ставит под угрозу не только Словакию, но и Венгрию.
"Киев больше не сидит в седле настолько твердо, что может себе это позволить. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. В конце концов они нас разозлят и мы примем меры противодействия", – заявил венгерский министр.
По словам Орбана, то, как Украина пытается формировать отношения со странами Центральной Европы – "неприемлемо".
Также он затронул вопрос членства Украины в НАТО и заявил, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня, так как единогласной поддержки у него "никогда не будет". По мнению Орбана, членство Украины в НАТО означает "немедленную, прямую и тотальную" войну с Россией, а Венгрия этого не хочет.
- 2 января Фицо начал угрожать, что Словакия сократит поддержку украинцев в стране после прекращения транзита газа. 12 января он заявил, что наложит вето на будущий пакет военной помощи Украине от европейских союзников.
- 16 января Фицо заявил, что планирует встретиться с Зеленским, ищут подходящую дату.
- 20 января психиатры Словакии просят отставки премьера Фицо. Он в ответ обвинил врачей в злоупотреблении своим положением.