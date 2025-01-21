Орбан раскритиковал отказ Украины от транзита газа из РФ и пообещал "меры противодействия"

Виктор Орбан и Роберт Фицо (Фото:facebook.com/orbanviktor)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил прекращение транзита российского газа через Украину и назвал такое решение "неприемлемым". Об этом он сказал на встрече со словацким премьером Робертом Фицо в Братиславе, передает Index.

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По словам Орбана, решение Украины ставит под угрозу не только Словакию, но и Венгрию.

"Киев больше не сидит в седле настолько твердо, что может себе это позволить. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. В конце концов они нас разозлят и мы примем меры противодействия", – заявил венгерский министр.

По словам Орбана, то, как Украина пытается формировать отношения со странами Центральной Европы – "неприемлемо".

Также он затронул вопрос членства Украины в НАТО и заявил, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня, так как единогласной поддержки у него "никогда не будет". По мнению Орбана, членство Украины в НАТО означает "немедленную, прямую и тотальную" войну с Россией, а Венгрия этого не хочет.