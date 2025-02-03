Орбан заявив, що називає Росію агресором тільки через те, що його "змушує" Брюссель

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung заявив, що називає Росію агресором "тільки через позицію Брюсселя".

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я дотримуюся цієї лінії. Я – політик, і є рішення ЄС. Воно зобов’язує мене говорити про так звану російську агресію", – сказав Орбан.

Глава угорського уряду знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у війні. Він вважає, що Захід припустився "серйозної помилки" ще в лютому 2022 року. На його думку, тоді слід було одразу ізолювати конфлікт, домогтися перемир’я й розпочати переговори.

"Із самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це був не варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні тільки припиненням вогню і миром", – сказав Орбан.