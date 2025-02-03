Орбан заявил, что называет Россию агрессором только потому, что его "заставляет" Брюссель

Венгерский премьер в очередной раз отметил свое хорошее отношение к Москве

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что называет Россию агрессором "только из-за позиции Брюсселя".

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"Это официальная позиция Европейского Союза. Я придерживаюсь этой линии. Я – политик, и есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о так называемой российской агрессии", – сказал Орбан.

Глава венгерского правительства снова заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. Он считает, что Запад допустил "серьезную ошибку" еще в феврале 2022 года. По его мнению, тогда нужно было сразу изолировать конфликт, добиться перемирия и начать переговоры.

"Изначально было понятно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это был не вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", – сказал Орбан.