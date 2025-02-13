Орбан раскритиковал заявление об участии Европы в переговорах по Украине
Виктор Орбан (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах касательно российско-украинской войны.

"Это заявление является печальным свидетельством плохого лидерства Брюсселя. Пока президент Трамп и президент Путин договариваются о мире, официальные лица ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров", – написал Орбан.

По мнению венгерского премьера, Европа должна "заслужить" место за столом переговоров благодаря "силе, хорошему лидерству и разумной дипломатии".

"Позиция Брюсселя – поддерживать убийства столько, сколько это потребуется – морально и политически неприемлема", – подытожил Орбан.

Таким образом он прокомментировал публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она назвала независимость и территориальную целостность Украины безусловными.

Также она написала о приоритетном для Европейского Союза укреплении Украины, обеспечении надежных гарантий безопасности, стремлении Европы играть центральную роль в любых переговорах и подытожила текстом Парижского заявления министров иностранных дел.

  • В конце января Орбан раскритиковал отказ Украины от транзита российского газа.
  • В дальнейшем Орбан заявил, что санкции против России – это плохо, но сделал исключение для ограничений, которые может ввести президент США Дональд Трамп.
  • В начале февраля Орбан заявил, что называет Россию агрессором только из-за того, что его "заставляет" Брюссель.
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