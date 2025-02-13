Орбан раскритиковал заявление об участии Европы в переговорах по Украине

Он назвал позицию Европейского Союза "нравственно и политически неприемлемой"

Виктор Орбан (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах касательно российско-украинской войны.

"Это заявление является печальным свидетельством плохого лидерства Брюсселя. Пока президент Трамп и президент Путин договариваются о мире, официальные лица ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров", – написал Орбан.

По мнению венгерского премьера, Европа должна "заслужить" место за столом переговоров благодаря "силе, хорошему лидерству и разумной дипломатии".

"Позиция Брюсселя – поддерживать убийства столько, сколько это потребуется – морально и политически неприемлема", – подытожил Орбан.

Таким образом он прокомментировал публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она назвала независимость и территориальную целостность Украины безусловными.

Также она написала о приоритетном для Европейского Союза укреплении Украины, обеспечении надежных гарантий безопасности, стремлении Европы играть центральную роль в любых переговорах и подытожила текстом Парижского заявления министров иностранных дел.