Орбан раскритиковал заявление об участии Европы в переговорах по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х раскритиковал требование Европы участвовать в переговорах касательно российско-украинской войны.
"Это заявление является печальным свидетельством плохого лидерства Брюсселя. Пока президент Трамп и президент Путин договариваются о мире, официальные лица ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить место за столом переговоров", – написал Орбан.
По мнению венгерского премьера, Европа должна "заслужить" место за столом переговоров благодаря "силе, хорошему лидерству и разумной дипломатии".
"Позиция Брюсселя – поддерживать убийства столько, сколько это потребуется – морально и политически неприемлема", – подытожил Орбан.
Таким образом он прокомментировал публикацию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, где она назвала независимость и территориальную целостность Украины безусловными.
Также она написала о приоритетном для Европейского Союза укреплении Украины, обеспечении надежных гарантий безопасности, стремлении Европы играть центральную роль в любых переговорах и подытожила текстом Парижского заявления министров иностранных дел.
- В конце января Орбан раскритиковал отказ Украины от транзита российского газа.
- В дальнейшем Орбан заявил, что санкции против России – это плохо, но сделал исключение для ограничений, которые может ввести президент США Дональд Трамп.
- В начале февраля Орбан заявил, что называет Россию агрессором только из-за того, что его "заставляет" Брюссель.