Politico: Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и помощи Украине
Корреспондент Politico Якопо Баригацци утверждает, что Венгрия на встрече послов Евросоюза Венгрия отклонила проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.
В проекте говорилось о возможных гарантиях безопасности от Евросоюза для Украины, а также о новом пакете военной помощи.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет оказывать Украине ни финансовую, ни военную поддержку, и раскритиковал западный подход "мир через силу", назвав его нереалистичным.
1 марта Financial Times сообщило, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Евросовета, в котором требует от ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в войне против Украины. По данным журналистов, тогда он также пригрозил заблокировать будущую договоренность европейских лидеров по Украине.
- 18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро. 22 февраля издание заявило, что сумма запланированного пособия увеличилась до 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева. Spiegel заявила, что из-за позиции Франции и Италии возникли трудности с согласованием большого пакета помощи Украине на уровне ЕС.
- 1 марта Фицо намекнул на блокирование решения экстренного саммита Евросовета по Украине и европейской безопасности 6 марта. В то же время, он пообещал "уважать" решения стран, которые решат помогать Украине.