Politico: Венгрия заблокировала проект ЕС по гарантиям безопасности и помощи Украине

По данным корреспондента Politico, Будапешт на встрече послов Евросоюза отклонил проект документа союзников по Украине

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Корреспондент Politico Якопо Баригацци утверждает, что Венгрия на встрече послов Евросоюза Венгрия отклонила проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.

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В проекте говорилось о возможных гарантиях безопасности от Евросоюза для Украины, а также о новом пакете военной помощи.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет оказывать Украине ни финансовую, ни военную поддержку, и раскритиковал западный подход "мир через силу", назвав его нереалистичным.

1 марта Financial Times сообщило, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Евросовета, в котором требует от ЕС начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в войне против Украины. По данным журналистов, тогда он также пригрозил заблокировать будущую договоренность европейских лидеров по Украине.

18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро. 22 февраля издание заявило, что сумма запланированного пособия увеличилась до 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева. Spiegel заявила, что из-за позиции Франции и Италии возникли трудности с согласованием большого пакета помощи Украине на уровне ЕС.

1 марта Фицо намекнул на блокирование решения экстренного саммита Евросовета по Украине и европейской безопасности 6 марта. В то же время, он пообещал "уважать" решения стран, которые решат помогать Украине.