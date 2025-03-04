Нардеп Чернев: Объем и перечень помощи Украине, которую могут остановить США, неизвестен

Нардеп заявил, что Киев готовится к любым сценариям по прекращению военной помощи от США, включая худшие

Егор Чернев (Фото: Facebook нардепа)

Украина готовится к возможному сценарию приостановки военной помощи со стороны США, хотя официальной информации на этот счет еще нет. В комментарии LIGA.net народный депутат от Слуги народа, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что в настоящее время точных данных об объемах и номенклатуре помощи, которая может быть остановлена, не существует.

"Мы готовимся к любым сценариям, включая самые плохие", – сказал Чернев, уточнив, что Украина способна продержаться на имеющихся запасах в ближайшие несколько месяцев.

Он также подчеркнул, что страна имеет потенциал быстро увеличить производство вооружений втрое при условии надлежащего финансирования со стороны европейских партнеров.

Нардеп подчеркнул, что Европа также "просыпается" и готова увеличивать производство своего оружия и продолжать оказывать помощь Украине.

На пресс-конференции 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты поступали еще 3 марта.