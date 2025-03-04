Нардеп Чернев: Объем и перечень помощи Украине, которую могут остановить США, неизвестен
Украина готовится к возможному сценарию приостановки военной помощи со стороны США, хотя официальной информации на этот счет еще нет. В комментарии LIGA.net народный депутат от Слуги народа, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что в настоящее время точных данных об объемах и номенклатуре помощи, которая может быть остановлена, не существует.
"Мы готовимся к любым сценариям, включая самые плохие", – сказал Чернев, уточнив, что Украина способна продержаться на имеющихся запасах в ближайшие несколько месяцев.
Он также подчеркнул, что страна имеет потенциал быстро увеличить производство вооружений втрое при условии надлежащего финансирования со стороны европейских партнеров.
Нардеп подчеркнул, что Европа также "просыпается" и готова увеличивать производство своего оружия и продолжать оказывать помощь Украине.
На пресс-конференции 4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты поступали еще 3 марта.
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