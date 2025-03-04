Нардеп Чернєв: Даних про обсяг та перелік допомоги Україні, яку можуть зупинити США, немає

Нардеп заявив, що Київ готується до будь-яких сценаріїв щодо припинення військової допомоги від США, включно з найгіршими

Єгор Чернєв (Фото: Facebook нардепа)

Україна готується до можливого сценарію призупинення військової допомоги з боку США, хоча офіційної інформації з цього приводу ще немає. У коментарі LIGA.net народний депутат від Слуги народу, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що наразі точних даних про обсяги та номенклатуру допомоги, яка може бути зупинена, не існує.

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"Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, включаючи найгірші", – сказав Чернєв, уточнивши, що Україна здатна протриматися на наявних запасах в найближчі кілька місяців.

Він також наголосив, що країна має потенціал швидко збільшити виробництво озброєнь втричі за умови належного фінансування з боку європейських партнерів.

Нардеп підкреслив, що Європа також "прокидається" і готова збільшувати виробництво своєї зброї та продовжувати надавати допомогу Україні.

На пресконференції 4 березня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у нього немає інформації про будь-які зупинки в постачанні військової допомоги від США. За його словами, всі пакети надходили ще 3 березня.