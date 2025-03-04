Шмигаль заявив, що Україна й надалі отримує військову допомогу від США

За словами прем'єра, якби якісь зміни відбулися, міністр оборони негайно повідомив би йому, і він би поінформував громадськість

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Станом на 3 березня Україна отримувала військову допомогу від США, інформації про її призупинення у Києва немає. Про це на пресконференції заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що у нього немає інформації про будь-які зупинки в постачанні військової допомоги від США. За його словами, всі пакети продовжували надходити.

"За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває і вся та допомога, яка була розписана пакетами за минулої адміністрації президента США, вона надходила Україні. І станом на вчорашній вечір у мене немає інформації про те, що щось було зупинено. Усі пакети йшли", – сказав Шмигаль.

Він додав, що якби якісь зміни відбулися, міністр оборони негайно повідомив би йому, і він би поінформував громадськість.

На запитання про кількість пакетів допомоги, наданих США після 20 січня за програмою президентських повноважень PDA, Шмигаль відповів, що за інформацією від міністра оборони, допомога від США триває.