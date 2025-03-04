Шмыгаль заявил, что Украина продолжает получать военную помощь от США
По состоянию на 3 марта, Украина получала военную помощь от США, информации о ее приостановке у Киева нет. Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что у него нет информации о каких-либо остановках в поставках военной помощи от США. По его словам, все пакеты продолжали поступать.
"По информации от министра обороны, помощь от США продолжается и вся та помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации президента США, она поступала Украине. И по состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли", – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что если бы какие-либо изменения произошли, министр обороны немедленно сообщил бы ему, и он бы проинформировал общественность.
На вопрос о количестве пакетов помощи, предоставленных США после 20 января по программе президентских полномочий PDA, Шмыгаль ответил, что, по информации от министра обороны, помощь от США продолжается.
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