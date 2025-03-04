Вэнс заявил, что для возобновления помощи Украина должна сесть за стол переговоров

Вице-президент США заявил, что ни Европа, ни Америка, ни Украина больше не могут продолжать войну

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров, чтобы возобновить помощь. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Капитолийском холме, передает CNN.

"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров", – заявил Вэнс.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему остается привержен соглашению о редких минералах и пытается послать "очень четкое сообщение" о том, что необходимо начинать переговоры о его подписании.

Вэнса спросили, считает ли он, что сделка по минералам с Украиной по-прежнему возможна. На что он ответил, что верит в это.

"Я думаю, что мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, нет подписи от наших друзей в Украине", – сказал он.

Вице-президент США также обвинил украинскую сторону в том, что она якобы не хочет "вести переговоры добросовестно", и заявил, что с США поступили несправедливо, когда речь зашла о помощи.

"Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбление американского народа, что европейцы получают более выгодную сделку, чем американский народ", – сказал он.