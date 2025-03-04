Вэнс заявил, что для возобновления помощи Украина должна сесть за стол переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров, чтобы возобновить помощь. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Капитолийском холме, передает CNN.
"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров", – заявил Вэнс.
Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему остается привержен соглашению о редких минералах и пытается послать "очень четкое сообщение" о том, что необходимо начинать переговоры о его подписании.
Вэнса спросили, считает ли он, что сделка по минералам с Украиной по-прежнему возможна. На что он ответил, что верит в это.
"Я думаю, что мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, нет подписи от наших друзей в Украине", – сказал он.
Вице-президент США также обвинил украинскую сторону в том, что она якобы не хочет "вести переговоры добросовестно", и заявил, что с США поступили несправедливо, когда речь зашла о помощи.
"Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбление американского народа, что европейцы получают более выгодную сделку, чем американский народ", – сказал он.
- Вэнс ранее заявлял, что Трамп настоял на публичной встрече с Зеленским, так как чувствовал мало уважения.
- Также он рассказал, что Трамп ведет переговоры с Россией в стиле "доверяй, но проверяй", а не просто принимает их заявления за истину.