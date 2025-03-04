Венс заявив, що для відновлення допомоги Україна має сісти за стіл переговорів

Віцепрезидент США заявив, що ні Європа, ні Америка, ні Україна більше не можуть продовжувати війну

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна має сісти за стіл переговорів, щоб поновити допомогу. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Капітолійському пагорбі, повідомляє CNN.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну й незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми знаходимося в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів", – заявив Венс.

Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, залишається прихильним до угоди про рідкісні мінерали й намагається надіслати "дуже чітке повідомлення" про те, що необхідно розпочинати переговори про її підписання.

Венса запитали, чи вважає він, що угода щодо мінералів з Україною, як і раніше, можлива. На що він відповів, що вірить у це.

"Я думаю, що ми почули кілька позитивних моментів, але поки що, звичайно, немає підпису від наших друзів в Україні", – сказав він.

Віцепрезидент США також звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито не хоче "вести переговори сумлінно", і заявив, що зі США вчинили несправедливо, коли зайшла розмова про допомогу.

"Це справді смішно і, чесно кажучи, це образа для американського народу, що європейці отримують вигіднішу угоду, ніж американський народ", – сказав він.