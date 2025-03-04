Зеленський: Зустріч у США пішла не за планом. Хочемо миру і готові підписати угоду про копалини

Президент підкреслив, що Україна вдячна США та Трампу за допомогу

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб "наблизити надійний мир", і підкреслив, що ніхто не хоче миру більше, ніж самі українці.

"Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – сказав президент.

За його словами, першим етапом для закінчення війни можуть стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та на морі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Україна готова на це піти, якщо Росія зробить ті самі кроки.

Потім, як зазначив Зеленський, Україна прагне "дуже швидко" пройти всі наступні етапи та разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду.

Також президент підкреслив, що Україна дійсно цінує "те, як багато Америка зробила, щоб допомогти зберегти суверенітет і незалежність".

"І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", – зазначив він.

Окрім цього Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", – резюмував Зеленський.