Скандал у Білому домі. У Трампа заявили, що Зеленський "вкусив руку, яка його годує"

Каролін Левітт вважає, що український президент був "за крок" від підписання економічного порятунку 28 лютого

Каролін Левітт (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, коментуючи скандал в Овальному кабінеті 28 лютого, заявила Fox News, що президент Володимир Зеленський "вкусив руку, яка його годувала".

"Минулої п’ятниці президент Зеленський був за крок від підписання економічного порятунку, але замість цього він поставив віз попереду коня і вкусив руку, яка його годує", – сказала вона, маючи на увазі угоду щодо корисних копалин.

Представниця адміністрації Трампа стверджує, що "США та їхні громадяни втомилися фінансувати цю війну". Також Левітт заявила, що "президент Трамп хоче укласти угоду, але, на жаль, схоже, що президент Зеленський до цього не готовий".