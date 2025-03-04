Скандал у Білому домі. У Трампа заявили, що Зеленський "вкусив руку, яка його годує"
Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, коментуючи скандал в Овальному кабінеті 28 лютого, заявила Fox News, що президент Володимир Зеленський "вкусив руку, яка його годувала".
"Минулої п’ятниці президент Зеленський був за крок від підписання економічного порятунку, але замість цього він поставив віз попереду коня і вкусив руку, яка його годує", – сказала вона, маючи на увазі угоду щодо корисних копалин.
Представниця адміністрації Трампа стверджує, що "США та їхні громадяни втомилися фінансувати цю війну". Також Левітт заявила, що "президент Трамп хоче укласти угоду, але, на жаль, схоже, що президент Зеленський до цього не готовий".
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з Трампом і Венсом, в якому пояснив свою позицію на перемовинах.
- Того ж дня Левітт заявила, що Зеленський нібито спровокував віцепрезидента США Джей Ді Венса перед камерами на суперечку.