У Білому домі заявили, що Зеленський спровокував Венса перед камерами

У Білому домі вважають, що на краще те, що камери були ввімкнені під час суперечки, щоб це побачив весь світ

Джей Ді Венс (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський спровокував віцепрем'єр міністра США Джей Ді Венса перед камерами на суперечку. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левіт в коментарі Fox News.

"Президент Зеленський, якщо ви прокрутите стрічку, виступив проти віцепрезидента перед камерами та влаштував з ним бійку. І, як сказав президент Трамп, я вважаю, що це чудово, що камери крутяться, тому що американський народ і люди в усьому світі мають побачити, з чим президент Трамп і його команда мали справу за закритими дверима під час переговорів з українцями", – сказала вона.

Левіт також заявила, що український лідер нібито "відмовився визнавати" реальність війни в той час, як "миротворець" Трамп прагне її закінчення і був "у захваті" від економічної угоди з Україною, але вона так і не була підписана.

У Білому домі зазначили, що США більше не будуть виписувати "порожні чеки".

"[Ми] не попередня адміністрація Джо Байдена. Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну дуже далеко, без справжнього тривалого миру, і саме цього президент хоче", – підкреслила прессекретарка.