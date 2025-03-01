У Білому домі заявили, що Зеленський спровокував Венса перед камерами
Президент Володимир Зеленський спровокував віцепрем'єр міністра США Джей Ді Венса перед камерами на суперечку. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левіт в коментарі Fox News.
"Президент Зеленський, якщо ви прокрутите стрічку, виступив проти віцепрезидента перед камерами та влаштував з ним бійку. І, як сказав президент Трамп, я вважаю, що це чудово, що камери крутяться, тому що американський народ і люди в усьому світі мають побачити, з чим президент Трамп і його команда мали справу за закритими дверима під час переговорів з українцями", – сказала вона.
Левіт також заявила, що український лідер нібито "відмовився визнавати" реальність війни в той час, як "миротворець" Трамп прагне її закінчення і був "у захваті" від економічної угоди з Україною, але вона так і не була підписана.
У Білому домі зазначили, що США більше не будуть виписувати "порожні чеки".
"[Ми] не попередня адміністрація Джо Байдена. Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну дуже далеко, без справжнього тривалого миру, і саме цього президент хоче", – підкреслила прессекретарка.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Світові лідери після суперечки Зеленського та Трампа виступили зі словами підтримки України, а згодом і сам президент зробив першу заяву в якій подякував США за підтримку.
- Зеленський дав інтерв'ю Fox News після суперечки з Трампом і Венсом в якому пояснив свою позицію на перемовинах.
- 1 березня стало відомо, що держсекретар США заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки з Трампом.