В Белом доме заявили, что Зеленский спровоцировал Венса перед камерами
Президент Владимир Зеленский спровоцировал вице-премьер-министра США Джей Ди Венса перед камерами на спор. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в комментарии Fox News.
"Президент Зеленский, если вы прокрутите ленту, выступил против вице-президента перед камерами и устроил с ним драку. И, как сказал президент Трамп , я считаю, что это замечательно, что камеры крутятся, потому что американский народ и люди во всем мире должны увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями во время переговоров с украинцами", – сказал президент.
Левит также заявила, что украинский лидер якобы "отказался признавать" реальность войны в то время, как "миротворец" Трамп стремится к ее окончанию и был "в восторге" от экономического соглашения с Украиной, но оно так и не было подписано.
В Белом доме отметили, что США больше не будут выписывать "пустые чеки".
"[Мы] не предыдущая администрация Джо Байдена. Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну очень далеко, без настоящего длительного мира, и именно этого президент хочет", – подчеркнула пресс-секретарь.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Мировые лидеры после спора Зеленского и Трампа выступили со словами поддержки Украины, а впоследствии и сам президент сделал первое заявление, в котором поблагодарил США за поддержку.
- Зеленский дал интервью Fox News после спора с Трампом и Венсом, в котором объяснил свою позицию на переговорах.
- 1 марта стало известно, что госсекретарь США заявил, что Зеленский должен извиниться после спора с Трампом.