В Белом доме заявили, что Зеленский спровоцировал Венса перед камерами

В Белом доме считают, что лучше то, что камеры были включены во время спора, чтобы это увидел весь мир

Джей Ди Вэнс (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский спровоцировал вице-премьер-министра США Джей Ди Венса перед камерами на спор. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в комментарии Fox News.

"Президент Зеленский, если вы прокрутите ленту, выступил против вице-президента перед камерами и устроил с ним драку. И, как сказал президент Трамп , я считаю, что это замечательно, что камеры крутятся, потому что американский народ и люди во всем мире должны увидеть, с чем президент Трамп и его команда имели дело за закрытыми дверями во время переговоров с украинцами", – сказал президент.

Левит также заявила, что украинский лидер якобы "отказался признавать" реальность войны в то время, как "миротворец" Трамп стремится к ее окончанию и был "в восторге" от экономического соглашения с Украиной, но оно так и не было подписано.

В Белом доме отметили, что США больше не будут выписывать "пустые чеки".

"[Мы] не предыдущая администрация Джо Байдена. Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну очень далеко, без настоящего длительного мира, и именно этого президент хочет", – подчеркнула пресс-секретарь.