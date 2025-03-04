Скандал в Белом доме. У Трампа заявили, что Зеленский "укусил руку, которая его кормит"
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя скандал в Овальном кабинете 28 февраля, заявила Fox News, что президент Владимир Зеленский "укусил кормившую его руку".
"В прошлую пятницу президент Зеленский был в шаге от подписания экономического спасения, но вместо этого он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит", – сказала она, имея в виду соглашение относительно полезных ископаемых.
Представительница администрации Трампа утверждает, что "США и их граждане устали финансировать эту войну". Также Левитт заявила, что "президент Трамп хочет заключить соглашение, но, к сожалению, похоже, что президент Зеленский к этому не готов".
- 28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- Зеленский дал интервью Fox News после спора с Трампом и Вэнсом, в котором объяснил свою позицию на переговорах.
- В тот же день Левитт заявила, что Зеленский якобы спровоцировал вице-президента США Джей Ди Вэнса перед камерами на спор.