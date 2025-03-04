Скандал в Белом доме. У Трампа заявили, что Зеленский "укусил руку, которая его кормит"
Каролин Левитт (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя скандал в Овальном кабинете 28 февраля, заявила Fox News, что президент Владимир Зеленский "укусил кормившую его руку".

"В прошлую пятницу президент Зеленский был в шаге от подписания экономического спасения, но вместо этого он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит", – сказала она, имея в виду соглашение относительно полезных ископаемых.

Представительница администрации Трампа утверждает, что "США и их граждане устали финансировать эту войну". Также Левитт заявила, что "президент Трамп хочет заключить соглашение, но, к сожалению, похоже, что президент Зеленский к этому не готов".

Читайте также
Вэнс: Трамп захотел публичной встречи с Зеленским в Белом доме, потому что чувствовал мало уважения
Владимир Зеленскийвойнакаролин левитт