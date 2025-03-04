Зеленский: Встреча в США пошла не по плану. Хотим мира, готовы на соглашение об ископаемых

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента за помощь Украине и подчеркнул, что наша страна не желает бесконечной войны.

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"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы "приблизить надежный мир", и подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем сами украинцы.

"Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", – сказал президент.

По его словам, первым этапом для окончания войны могут стать освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Украина готова на это пойти, если Россия сделает те же шаги.

Затем, как отметил Зеленский, Украина стремится "очень быстро" пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

Также президент подчеркнул, что Украина действительно ценит "то, как много Америка сделала, чтобы помочь сохранить суверенитет и независимость".

"И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", – отметил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", – резюмировал Зеленский.