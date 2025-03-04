Спикер Палаты представителей Джонсон: Остановка помощи Украине – временная пауза

Джонсон отметил, что Украина должна подписать соглашение о полезных ископаемых с США

Майк Джонсон (Фото: ЕРА)

Остановка поставок военной помощи Украине – это временная пауза. Об этом на брифинге заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

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"Это временная пауза и это перезагрузка", – сказал он, комментируя сообщения об остановке поставок.

Также Джонсон заявил, что президент Владимир Зеленский должен "прийти и исправить" то, что произошло в Овальном кабинете. По его словам, это будет "беспроигрышным сценарием для всех".

Спикер Палаты представителей отметил, что "воодушевлен" желанием Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Он отметил, что эта сделка – "самая лучшая", какую можно было бы предложить. Джонсон отметил, что соглашение "поможет украинскому народу".

Утром 4 марта американские медиа писали, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с Зеленским.

Конгрессмен США сообщил, что соглашение о полезных ископаемых подпишут в ближайшее время.

Президент Зеленский заявил, что готов в любое время и в любой форме подписать соглашение об ископаемых с США. С аналогичным заявлением выступил и премьер Денис Шмыгаль.