Спикер Палаты представителей Джонсон: Остановка помощи Украине – временная пауза
Майк Джонсон (Фото: ЕРА)

Остановка поставок военной помощи Украине – это временная пауза. Об этом на брифинге заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

"Это временная пауза и это перезагрузка", – сказал он, комментируя сообщения об остановке поставок.

Также Джонсон заявил, что президент Владимир Зеленский должен "прийти и исправить" то, что произошло в Овальном кабинете. По его словам, это будет "беспроигрышным сценарием для всех".

Спикер Палаты представителей отметил, что "воодушевлен" желанием Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Он отметил, что эта сделка – "самая лучшая", какую можно было бы предложить. Джонсон отметил, что соглашение "поможет украинскому народу".

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