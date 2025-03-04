Соглашение о полезных ископаемых подпишут в ближайшее время – конгрессмен США
Член Палаты представителей США от республиканцев Брайан Фицпатрик считает, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной все же будет подписано. Об этом он написал в Х после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
"Соглашение о полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, что приведет к крепкому долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это, в конечном счете, естественно приведет к помощи в сфере безопасности", – написал американский политик.
Фицпатрик назвал разговор с Ермаком продолжительным и продуктивным. Также он подчеркнул, что в сфере безопасности Европа в будущем должна активизироваться, выполнить свою часть и для этого она будет иметь полномочия.
Ермак также сообщил о разговоре с Фицпатриком. По его словам, обсуждались движение к справедливому миру и соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.
"Нам нужно экономическое партнерство, обоим нашим странам. Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", – подытожил Ермак.
Фицпатрик еще до полномасштабного вторжения призывал привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за агрессию. Он сделал это заявление после нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Уже в 2024 году Фицпатрик продвигал помощь Украине, когда этот вопрос не голосовался в Конгрессе США.
Также в 2025 году он призвал привлечь россиян и Путина к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину.
- 12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.
- 15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в ней не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора между украинским лидером с одной стороны и Трампом с Вэнсом с другой.