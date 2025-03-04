Соглашение о полезных ископаемых подпишут в ближайшее время – конгрессмен США

Брайан Фицпатрик сделал заявление о будущем соглашения после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком

Брайан Фицпатрик (Фото: Ting Shen/EPA)

Член Палаты представителей США от республиканцев Брайан Фицпатрик считает, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной все же будет подписано. Об этом он написал в Х после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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"Соглашение о полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, что приведет к крепкому долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и это, в конечном счете, естественно приведет к помощи в сфере безопасности", – написал американский политик.

Фицпатрик назвал разговор с Ермаком продолжительным и продуктивным. Также он подчеркнул, что в сфере безопасности Европа в будущем должна активизироваться, выполнить свою часть и для этого она будет иметь полномочия.

Ермак также сообщил о разговоре с Фицпатриком. По его словам, обсуждались движение к справедливому миру и соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.

"Нам нужно экономическое партнерство, обоим нашим странам. Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", – подытожил Ермак.

Фицпатрик еще до полномасштабного вторжения призывал привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за агрессию. Он сделал это заявление после нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Уже в 2024 году Фицпатрик продвигал помощь Украине, когда этот вопрос не голосовался в Конгрессе США.

Также в 2025 году он призвал привлечь россиян и Путина к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину.