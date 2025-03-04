Угоду про корисні копалини підпишуть найближчим часом – конгресмен США
Браян Фіцпатрік (Фото: Ting Shen/EPA)

Член Палати представників США від республіканців Браян Фіцпатрік вважає, що угода про корисні копалини з Україною все ж буде підписана. Про це він написав у Х після розмови з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Угоду про корисні копалини буде підписано найближчим часом, що приведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно приведе до допомоги у сфері безпеки", – написав американський політик.

Фіцпатрік назвав розмову з Єрмаком тривалою і продуктивною. Також він наголосив, що у сфері безпеки Європа у майбутньому має активізуватися, виконати свою частину і для цього вона матиме повноваження.

Єрмак також повідомив про розмову з Фіцпатріком. За його словами, обговорювались рух до справедливого миру та угода про корисні копалини між США та Україною.

"Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", – підсумував Єрмак.

Фіцпатрік ще до повномасштабного вторгнення закликав притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за агресію. Він зробив цю заяву після нападу російських кораблів на українські у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Вже у 2024 році Фіцпатрік просував надання допомоги Україні, коли це питання не голосувалось в Конгресі США.

Також у 2025 році він закликав притягнути росіян та Путіна до відповідальності за повномасштабне вторгнення в Україну.

  • 12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.
  • 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
  • До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки між українським лідером з одного боку і Трампом із Венсом з іншого.
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