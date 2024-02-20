У США закликали підтримати компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу – The Hill

За даними видання, конгресмени акцентують, що зараз в українських військових закінчуються боєприпаси, а ситуація на фронті загострюється

Володимир Зеленський у Конгресі США. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів з надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також убезпечення кордонів. Конгресмени зазначили, що їхній законопроєкт "звужує попередні пропозиції щодо іноземної допомоги до критично важливих військових товарів першої необхідності для України та Ізраїлю". Про це стало відомо з листа, з яким ознайомилася редакція видання The Hill.

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16 лютого десять членів Палати представників США (нижня палата парламенту) розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

У листі конгресмени республіканець Брайан Фіцпатрік та демократ Джаред Голден підкреслили нагальність надання допомоги Україні.

"Міжнародна спільнота має волю і ресурси для надання важливої гуманітарної допомоги як Україні, так і Газі, і США повинні запропонувати допомогу в логістиці її доставлення в міру потреби", – написали вони.

Вони наголосили, що наразі в українських військових закінчуються боєприпаси, а ситуація на фронті загострюється, що, на їхню думку, є "прямим результатом тупикової ситуації в Конгресі".

Конгресмени акцентували, що не можуть "повернутися спиною до українського народу, який бореться і гине десятками тисяч за збереження своєї демократії та суверенітету".

"Вони довели, що з американською зброєю і боєприпасами вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без неї вони можуть зазнати поразки", – зазначили вони у листі.

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14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.

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