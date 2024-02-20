У США закликали підтримати компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу – The Hill
У Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів з надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також убезпечення кордонів. Конгресмени зазначили, що їхній законопроєкт "звужує попередні пропозиції щодо іноземної допомоги до критично важливих військових товарів першої необхідності для України та Ізраїлю". Про це стало відомо з листа, з яким ознайомилася редакція видання The Hill.
16 лютого десять членів Палати представників США (нижня палата парламенту) розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
У листі конгресмени республіканець Брайан Фіцпатрік та демократ Джаред Голден підкреслили нагальність надання допомоги Україні.
"Міжнародна спільнота має волю і ресурси для надання важливої гуманітарної допомоги як Україні, так і Газі, і США повинні запропонувати допомогу в логістиці її доставлення в міру потреби", – написали вони.
Вони наголосили, що наразі в українських військових закінчуються боєприпаси, а ситуація на фронті загострюється, що, на їхню думку, є "прямим результатом тупикової ситуації в Конгресі".
Конгресмени акцентували, що не можуть "повернутися спиною до українського народу, який бореться і гине десятками тисяч за збереження своєї демократії та суверенітету".
"Вони довели, що з американською зброєю і боєприпасами вони можуть перемогти в цій боротьбі. Ми знаємо, що без неї вони можуть зазнати поразки", – зазначили вони у листі.
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- 14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України.
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