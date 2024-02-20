США показали еще законопроект: акцент на "военных товарах первой необходимости" – The Hill
В Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ. Конгрессмены отметили, что их законопроект "сужает предыдущие предложения по иностранной помощи до критически важных военных товаров первой необходимости для Украины и Израиля". Об этом стало известно из письма, с которым ознакомилась редакция издания The Hill.
В письме конгрессмены республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден подчеркнули неотложность оказания помощи Украине.
"Международное сообщество имеет волю и ресурсы для оказания важной гуманитарной помощи как Украине, так и Газе, и США должны предложить помощь в логистике ее доставки по мере необходимости", – написали они.
Они отметили, что сейчас у украинских военных заканчиваются боеприпасы, а ситуация на фронте обостряется, что, по их мнению, является "прямым результатом тупиковой ситуации в Конгрессе".
Конгрессмены акцентировали, что не могут "повернуться спиной к украинскому народу, который борется и гибнет десятками тысяч за сохранение своей демократии и суверенитета".
"Они доказали, что с американским оружием и боеприпасами они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без него они могут потерпеть поражение", – отметили они в письме.
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- 14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.
- Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, за него нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.
- 16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали
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