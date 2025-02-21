Угоду про рідкісноземельні метали між США та Україною покращили, її обговорюють – Axios

Як повідомляють джерела, з угоди прибрали деякі статті, які турбували Зеленського

Володимир Зеленський і Скотт Бессент під час зустрічі в Києві 12 лютого (Фото: EPA)

Угода про рідкісноземельні метали між США та Україною була покращена, вона обговорюється. Про це написав Axios, посилаючись на неназваного українського чиновника, посадовця із США та ще трьох обізнаних співрозмовників.

За інформацією журналістів, тепер угода виглядає більш імовірною.

Це стало можливим завдяки тому, що деякі її частини, які турбували президента Володимира Зеленського, зокрема про те, що угода перебуватиме під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були прибрані.

"В останньому проєкті були суттєві покращення, він відповідає українському законодавству", – сказав один зі співрозмовників.

Інший зазначив, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену угоду, щоб уникнути подальшого зіткнення з президентом США Дональдом Трампом і дозволити йому обґрунтувати підтримку України.

Проєкт угоди про рідкісноземельні матеріали привозив до України 12 лютого на підписання міністр фінансів США Скотт Бессент.

Співрозмовники журналістів, які читали документ, кажуть, що в угоді йшлося про те, що 50% отриманих від неї доходів передаватимуть США, вона перебуватиме під юрисдикцією суду Нью-Йорка і матиме перевагу над будь-якими іншими торговими домовленостями України.

Зеленський відмовився підписувати документ, пояснивши це тим, що не може підписати угоду, яку було отримано за три години до зустрічі з Бессентом. Це розлютило Трампа.

Через декілька днів Зеленський зустрівся у Мюнхені з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Американські посадовці представили йому проєкт меморандуму про взаєморозуміння.

У відповідь Зеленський сказав Венсу та Рубіо, що не може підписати документ, бо він згідно з Конституцією України потребує ратифікації парламенту.