Соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной улучшили, его обсуждают – Axios

Как сообщают источники, из соглашения убрали некоторые статьи, которые беспокоили Зеленского

Владимир Зеленский и Скотт Бессент во время встречи в Киеве 12 февраля (Фото: EPA)

Соглашение о редкоземельных металлах между США и Украиной было улучшено, оно обсуждается. Об этом написал Axios, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, чиновника из США и еще трех осведомленных собеседников.

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По информации журналистов, теперь соглашение выглядит более вероятным.

Это стало возможным благодаря тому, что некоторые его части, которые беспокоили президента Владимира Зеленского, в том числе о том, что соглашение будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка, были убраны.

"В последнем проекте были существенные улучшения, он соответствует украинскому законодательству", – сказал один из собеседников.

Другой отметил, что несколько помощников Зеленского сподвигали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с президентом США Дональдом Трампом и позволить ему обосновать поддержку Украины.

Проект соглашения о редкоземельных металлах привозил в Украину 12 февраля на подписание министр финансов США Скотт Бессент.

Собеседники журналистов, которые читали документ, говорят, что в соглашении шла речь о том, что 50% полученных от него доходов будут передавать США, оно будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка и будет иметь преимущество перед любыми другими торговыми договоренностями Украины.

Зеленский отказался подписывать документ, объяснив это тем, что не может подписать соглашение, которое было получено за три часа до встречи с Бессентом. Это разозлило Трампа.

Через несколько дней Зеленский встретился в Мюнхене с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Американцы представили ему проект меморандума о взаимопонимании.

В ответ Зеленский сказал Вэнсу и Рубио, что не может подписать документ, потому что он согласно конституции Украины требует ратификации парламента.