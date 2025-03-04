Спікер Палати представників Джонсон: Зупинення допомоги Україні – тимчасова пауза

Джонсон зазначив, що Україна має підписати угоду про корисні копалини зі США

Майк Джонсон (Фото: ЕРА)

Зупинка постачання військової допомоги Україні – це тимчасова пауза. Про це на брифінгу заявив речник Палати представників США Майк Джонсон.

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"Це тимчасова пауза і це перезавантаження", – сказав він, коментуючи повідомлення про зупинення постачання.

Також Джонсон заявив, що президент Володимир Зеленський має "прийти й виправити" те, що сталося в Овальному кабінеті. За його словами, це буде "безпрограшним сценарієм для всіх".

Спікер Палати представників зазначив, що "натхненний" бажанням Зеленського підписати угоду про корисні копалини зі США. Він зазначив, що ця угода – "найкраща", яку можна було б запропонувати. Джонсон зазначив, що угода "допоможе українському народу".

Уранці 4 березня американські медіа писали, що Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки із Зеленським.

Конгресмен США повідомив, що угоду про корисні копалини підпишуть найближчим часом.

Президент Зеленський заявив, що готовий у будь-який час і в будь-якій формі підписати угоду про копалини зі США. З такою заявою виступив і прем'єр Денис Шмигаль.