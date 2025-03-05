США зупинили передавання розвідданих та постачання зброї Україні – директор ЦРУ

Переглянути відновлення допомоги Трамп може після того, як Україна погодиться розпочати переговори про мир

США призупинили постачання зброї та передання розвідувальних даних Україні. Про це Financial Times повідомили чиновники, знайомі із ситуацією.

"Три офіційні особи, знайомі з рішенням, підтвердили, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом", – йдеться у повідомленні.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф також підтвердив цю інформацію. Кореспондент у Білому домі Едвард Лоуренс повідомив у соцмережі Х, що про це Реткліфф сказав у коментарі Fox News.

Директор ЦРУ зазначив, що з нетерпінням чекає скасування паузи та співпраці з Україною на шляху до миру після "листа" президента Володимира Зеленського лідеру США Дональду Трампу.

Водночас радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Трамп може розглянути відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи щодо посилення довіри. Про це повідомляє Reuters із посиланням на його інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що якщо ми зможемо зафіксувати ці переговори і просунутися в напрямку цих переговорів, і, по суті, запропонувати деякі заходи з розбудови довіри, тоді президент серйозно розгляне можливість скасування цієї паузи", – сказав Волтц.

Сварка між Зеленським і Трампом з Венсом сталася під час зустрічі лідерів в Овальному кабінеті 28 лютого.

На цьому тлі було зірвано підписання угоди про корисні копалини між США й Україною.

Також після сварки Трамп призупинив всю військову допомогу США для України.

4 березня Зеленський доручив Умєрову та дипломатам зв'язатися із США щодо припинення допомоги.