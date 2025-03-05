Трамп заявив про замороження всієї міжнародної допомоги і вихід з ООН і ВООЗ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп оголосив про замороження усіх федеральних наймів та заморозку усіх державних регуляцій. Про це він оголосив пі час промови перед Конгресом, трансляцію якої веде Суспільне.

"Я оголошую про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усіх нових федеральних регуляцій і замороження усієї міжнародної допомоги", – сказав Трамп.

Він також заявив, що припиняє "зелене шахрайство" і угоду про кліматичні зміни, яка вартувала США "трильйони доларів".

Трамп оголосив про вихід із "корумпованої" всесвітньої Організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Я також виходжу з протиамериканської ради Організації об'єднаних націй. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни і, звісно, мандат на електрокари, що підривало нашу економіку", – заявив президент США.