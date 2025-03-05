Трамп: Я объявляю заморозку всей международной помощи

Также Трамп объявил о выходе из совета ООН и отмене ограничений Джо Байдена

Дональд Трамп (Фото: ЭРА)

Президент США Дональд Трамп объявил о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех государственных регуляций. Об этом он объявил во время речи перед Конгрессом, трансляцию которой ведет Общественное.

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"Я объявляю о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех новых федеральных регуляций и заморозке всей международной помощи", – сказал Трамп.

Он также заявил, что прекращает "зеленое мошенничество" и соглашение о климатических изменениях. Это стоило США "триллионы долларов".

Также Трамп объявил о прекращении действия "коррумпированной" всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ).

"Я также выхожу из противоамериканского совета Организации объединенных наций. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые взрывали мощь нашей страны и, конечно, мандат на электрокары, что взрывало нашу экономику", – заявил президент США.