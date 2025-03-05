Трамп: Я объявляю заморозку всей международной помощи
Президент США Дональд Трамп объявил о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех государственных регуляций. Об этом он объявил во время речи перед Конгрессом, трансляцию которой ведет Общественное.
"Я объявляю о заморозке всех федеральных наймов и заморозке всех новых федеральных регуляций и заморозке всей международной помощи", – сказал Трамп.
Он также заявил, что прекращает "зеленое мошенничество" и соглашение о климатических изменениях. Это стоило США "триллионы долларов".
Также Трамп объявил о прекращении действия "коррумпированной" всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ).
"Я также выхожу из противоамериканского совета Организации объединенных наций. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые взрывали мощь нашей страны и, конечно, мандат на электрокары, что взрывало нашу экономику", – заявил президент США.
- Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.
- Впоследствии премьер Польши Туск заявил, что сообщения, поступающие с границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны.
- Вице-президент Вэнс заявил, что для возобновления помощи Украина должна сесть за стол переговоров.
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что приостановка помощи – временная мера и перезагрузка.
- Президент Зеленский поручил главе Минобороны, разведке и дипломатам связаться с США и получить официальную информацию о прекращении помощи.