Посол у США пояснила, про який "лист" від Зеленського казав Трамп у Конгресі
Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент Штатів Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, говорячи про "лист" від українського лідера Володимира Зеленського, мав на увазі його допис у Х.
"В уже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: "Я ціную, що він написав цей лист", – зазначила вона.
Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net підтвердив, що жодного "листа" від українського президента не було і Трамп говорив саме про пост у соцмережі.
Виступаючи перед Конгресом США, Трамп казав, що Америка отримала "потужний сигнал" від Росії про нібито готовність до миру, і також заявив про "лист" від Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів якомога швидше.
Президент США подякував Зеленському за це.
Допис, про який говорив Трамп, – це пост Зеленського в Х, де він написав, що зустріч в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто Трампу за допомогу Україні та підкреслив, що Україна не хоче нескінченної війни.
"Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – написав він.
- 28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ними відбулася суперечка. Згодом Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Венс заявляв, що Трамп захотів публічної зустрічі із Зеленським у Білому домі, бо відчував мало поваги.
- 4 березня у Білому домі заявили, що Зеленський "вкусив руку, яка його годує".
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