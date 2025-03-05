Посол у США пояснила, про який "лист" від Зеленського казав Трамп у Конгресі

У дописі Зеленського йшлося про те, що зустріч із Трампом і Венсом пішла не за планом, що Україна вдячна Штатам за всю допомогу і сподівається на угоду

Оксана Маркарова (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент Штатів Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, говорячи про "лист" від українського лідера Володимира Зеленського, мав на увазі його допис у Х.

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"В уже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: "Я ціную, що він написав цей лист", – зазначила вона.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net підтвердив, що жодного "листа" від українського президента не було і Трамп говорив саме про пост у соцмережі.

Виступаючи перед Конгресом США, Трамп казав, що Америка отримала "потужний сигнал" від Росії про нібито готовність до миру, і також заявив про "лист" від Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів якомога швидше.

Президент США подякував Зеленському за це.

Допис, про який говорив Трамп, – це пост Зеленського в Х, де він написав, що зустріч в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто Трампу за допомогу Україні та підкреслив, що Україна не хоче нескінченної війни.

"Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – написав він.

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