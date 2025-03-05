Трамп хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу" – CBS News

Президент США Дональд Трамп (Фото: Angela Weiss/EPA)

Угода про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною може змінитись, президент США Дональд Трамп хоче зробити її "більшою та кращою". Про це повідомляє CBS News, посилаючись на ознайомлених із переговорами осіб.



Деталі ймовірних змін угоди не повідомляються. За словами кількох співрозмовників журналістів, вона ще не завершена.



Представники американської адміністрації повідомляли, що 4 березня вдень у Трампа чи його головних радників не було плану підписання угоди.



Тимчасово окуповані території України містять значну частину запасів корисних копалин держави, включно з рідкісноземельними металами, які використовуються в оборонній, аерокосмічній, технологічній та енергетичній сферах.

Україна володіє близько 5% загальних світових запасів рідкісноземельних металів.

12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.

15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.

До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.

4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини. Трамп відзначив це під час виступу в Конгресі США.