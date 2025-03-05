Трамп хочет изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее" – CBS News
Соглашение о полезных ископаемых между Соединенными Штатами и Украиной может измениться, президент США Дональд Трамп хочет сделать его "больше и лучше". Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на ознакомленных с переговорами лиц.
Детали возможных изменений сделки не сообщаются. По словам нескольких собеседников журналистов, она еще не завершена.
Представители американской администрации сообщали, что 4 марта днем у Трампа или его главных советников не было плана подписания соглашения.
Временно оккупированные территории Украины содержат значительную часть запасов полезных ископаемых государства, включая редкоземельные металлы, которые используются в оборонной, аэрокосмической, технологической и энергетической сферах.
Украина владеет около 5% общих мировых запасов редкоземельных металлов.
- 12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.
- 15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.