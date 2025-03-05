Трамп: Отримали від Росії потужний сигнал про бажання миру. Ціную лист Зеленського

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США отримали "потужний сигнал" від Росії під час серйозної дискусії щодо того, що країна нібито готова до миру. Про це під час виступу перед Конгресом заявив американський президент Дональд Трамп.

"Хіба це не чудово? Час припинити це божевілля. Час припинити вбивства, час припинити цю беззмістову війну. Якщо ви хочете припинити війни, треба говорити з обидвома сторонами", – зазначив він.

Трамп вкотре зазначив, що щотижня в Україні гине 2000 "російських та українських молодих людей", але не американців. Але, попри океан, який розділяє Україну та США, він бажає припинення війни.

За його словами, Європа витратила більше грошей на російські нафту та газ, чим на допомогу Україні. В цьому контексті він вчергове згадав, що США у цей момент витратили $350 млрд.

"Це як відібрати цукерку у дитини. Вони витратили 100 млрд, неймовірна різниця. І адміністрація Байдена не сказала, давайте витрачати порівну", – заявив Трамп.

Він також повідомив, що отримав лист від Володимира Зеленського, в якому той заявив про готовність сісти за стіл переговорів якомога швидше. В листі український лідер, зокрема наголосив, що готовий підписати угоду про копалини в будь-який час.

Трамп підкреслив, що вдячний Зеленському за цей лист.