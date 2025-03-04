Зеленський перерахував вимоги Росії для завершення війни проти України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія не змінила своїх вимог до України щодо скорочення армії та відмови від захоплених територій для завершення повномасштабної війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україні відомо про те, що ворог, як і раніше, хоче отримати юридичну відмову від територій, які йому вдалося захопити під час повномасштабного вторгнення та з 2014 року.

Окрім цього, Росія буде вимагати "суттєвої політичної деформації" України та послаблення Конституції.

"Скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним", – підкреслив Зеленський.