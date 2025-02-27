Трамп вірить, що Путін не порушить умов мирної угоди і не нападе знову

Дональд Трамп та Кір Стармер (Фото: ЄРА)

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що вступ України до НАТО "не відбудеться", а Росія не порушуватиме домовленостей. Про це повідомляє Sky News.

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За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін дотримає свого слова. Він вважає, що після укладання угоди Росія не порушуватиме її.

Водночас Стармер заявив, що обговорить із Трампом, як гарантувати, що у разі підписання мирної угоди Росія точно не порушить її.

"Я впевнений, що якби укласти угоду, вона буде виконана... Якби я не переміг на виборах, не думаю, що ми б зараз розмовляли з Путіним чи кимось ще", – сказав президент США.

Американський президент зазначив, що хоче зупинити бойові дії в Росії проти України, оскільки "тисячі солдатів" вже були втрачені. Це його "головна мета".

19 лютого 2025 року стало відомо, що країни Європи розробляють план розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон та Стармер представлять його Трампу.

20 лютого ексрадник президента США заявив, що план Трампа щодо України близький до капітуляції.

26 лютого Трамп заявив, що не даватиме Україні "занадто багато" гарантій безпеки.